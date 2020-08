Marcelo convoca eleições regionais nos Açores para 25 de outubro

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, marcou este sábado as eleições legislativas regionais dos Açores para 25 de outubro, segundo uma nota publicada na página da internet da Presidência.









A decisão do Chefe de Estado surge depois de na sexta-feira ter promulgado as alterações à Lei Eleitoral da Assembleia Legislativa dos Açores, na qual se prevê a possibilidade do voto antecipado.

Em julho, Marcelo recebeu no Palácio de Belém os partidos com assento no Parlamento açoriano, tendo PSD, CDS-PP, BE, CDU e PPM defendido o dia 25 de outubro para a realização do sufrágio. O PS defendia uma ida às urnas mais cedo.