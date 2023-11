Marcelo dissolve Parlamento. António Costa no Governo até às próximas eleições a 10 de março

obre os projetos de lítio e hidrogénio verde e que levaram na terça-feira ao pedido de demissão do chefe do Executivo, após o Ministério Público revelar que este é alvo de uma investigação autónoma do Supremo Tribunal de Justiç a.



Marcelo Rebelo de Sousa referiu que António Costa ficará no Governo até às próximas eleições, marcadas para dia 10 de março de 2024.



A exoneração do primeiro-ministro será formalizada em dezembro e o Orçamento do Estado (OE) para 2014 será aprovado antes.



O Presidente da República anunciou, esta quinta-feira, a dissolução do Parlamento, depois de reunir com o Conselho de Estado, no Palácio de Belém. Em causa está o cenário de crise política em que o País entrou devido à investigação s

"Pela primeira vez em democracia um primeiro-ministro ficou a saber que ia ser objeto do processo autónomo do Supremo", começou por referir. "Entendeu que pela dignidade do seu cargo não poderia continuar a exercer funções".





Agora trata-se de olhar em frente, estudar o passo, escolher os representantes do povo.







Marcelo enumerou no discurso desta quinta-feira cinco razões pelas quais quis avançar para as eleições legislativas a 10 de março de 2024. "A primeira, a natureza do voto nas eleições de 2022", que foram "personalizadas no Primeiro-Ministro com base na sua própria liderança, candidatura, campanha eleitoral e esmagadora vitória"



A segunda razão, afirma Marcelo, é a "fraqueza da formação de novo Governo com a mesma maioria, mas qualquer outro Primeiro-Ministro, não legitimado pelo voto popular".



A terceira razão, pelo "risco já verificado no passado de essa fraqueza redundar num adiamento da dissolução para pior momento".



Em quarto lugar, Marcelo fala da "garantia indispensável da estabilidade económica e social dada pela aprovação do OE2024 antes da exoneração do Primeiro-Ministro em inícios de dezembro".



Em quinto, e último lugar, o Presidente da República considera que com eleições legislativas em março, há "maior clareza e rumo para superar o vazio inesperado que surpreendeu e perturbou tantos portugueses afeiçoados aos oito anos de liderança" de um Governo do Partido Socialista.



REAÇÕES



PSD



O líder do Partido Social Democrata (PSD), Luís Montenegro, disse que a decisão tomada por Marcelo foi inevitável dado o "pântano político" em que o País se encontrava devido à liderança do Partido Socialista. O presidente do PSD deixou ainda claro que "prefere um mau orçamento a não ter nenhum orçamento".





speramos que deste processo possa sair um Governo novo com uma nova política e com mais capacidade para os problemas da sociedade portuguesa

"Espero que o tempo, mais depressa do que devagar, permita esclarecer o sucedido, no respeito da presunção de inocência, da salvaguarda do bom nome, da afirmação da justiça e do reforço do Estado de direito democrático", declarou.Marcelo explicou que tentou encurtar a tomada decisão o máximo possível, não negligenciando os condicionantes que existiam, como o caso do tempo necessário para a substituição do líder no Partido Socialista."Devolvendo a palavra ao povo, sem dramatizações. Tentei encurtar o mais possível o tempo da decisão e da dissolução do Parlamento e convocação de eleições (...)", reiterou.O Presidente da República reforçou a necessidade de um Governo com noção de "futuro, pluralismo e democracia" e disse confiar nos portugueses para a próxima escolha."Como sempre portugueses, confio em vós. No vosso sentido de julgamento, de liberdade e bom senso", rematou Marcelo."Este é o terceiro pântano político que o Partido Socialista causa no País. É preciso virar a página e ter olhos postos no futuro. E", afirmou o social-democrata.O presidente do Chega disse que agora, com o anúncio de dissolução da Assembleia da República, nenhum dos partidos de direita tinha desculpa para lutar por uma maioria parlamentar.André Ventura saudou a decisão do Presidente da República, mas demonstrou-se insatisfeito com o facto de as eleições só virem a acontecer depois da aprovação do OE. Referiu ainda que o partido vai apresentar propostas de alteração ao documento."Saudamos a decisão de dissolução do parlamento, sendo que era a única hipótese de resolver os problemas que o Governo do PS deixou criar e avolumar em Portugal", salientou.Em atualização