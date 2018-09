Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo diz que sempre defendeu que PGR só deve ter um mandato

Presidente da República elogiou o mandato de "inteligência e prestígio" de Marques Vidal.

17:58

O Presidente da República elogiou esta sexta-feira a Procuradora-Geral da República cessante, Joana Marques Vidal, considerando que esta fez um mandato "de unidade, de prestígio, de coerência em relação ao Ministério Público, de inteligência e de dedicação, nomeadamente no combate à corrupção".



O presidente justificou porque aceitou a mudança, nomeando Lucília Gago. "Como escrevi na nota publicada no sítio da Presidência, considero muito importante garantir que seja continuada esta linha, para que haja igualdade no tratamento dos cidadãos.



Sobre a decisão de a substituir: "Há 20 anos que defendo que deveria haver apenas um mandato, não mudei de posição." E defendeu também que considera "fundamental" que a PGR seja liderada por "um magistrado do Ministério Público".



Marcelo justificou a escolha de Lucília Gago pela necessidade de escolher alguém "com uma carreira e uma proximidade do centro nevrálgico do Ministério Público, para não haver descontinuidade".



O Presidente não quis comentar as críticas de Passos Coelho ou de Rui Rio sobre o processo, dizendo que não é seu costume pronunciar-se "sobre as declarações de atuais ou ex governantes ou de políticos".