É hoje o dia de todas as decisões. O Presidente da República vai definir o futuro do País após a demissão do primeiro-ministro, António Costa. Será após ouvir o Conselho de Estado que Marcelo Rebelo de Sousa vai anunciar a decisão, com vários cenários em cima da mesa.



O chefe de Estado pode decidir dissolver a Assembleia da República e atirar o País para eleições legislativas antecipadas, que terão de ser convocadas num prazo de 60 dias, após publicação em ‘Diário da República’.









