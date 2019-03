Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo felicita Nelson Évora pela medalha de prata nos Europeus de pista coberta

"Mais uma medalha para o impressionante currículo do atleta", disse o Presidente da República.

10:14

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou esta segunda-feira o atleta Nelson Évora pela conquista da Medalha de Prata na final do concurso de Triplo Salto do Campeonato Europeu de Pista Coberta, que decorreu na Escócia.



"Mais uma medalha para o impressionante currículo do atleta e mais uma razão para que os portugueses se alegrem e orgulhem daqueles que os representam nos mais diversos campos de atividade por esse mundo fora", refere Marcelo Rebelo de Sousa numa nota publicada na página da Internet da presidência da República.



Nelson Évora conquistou no domingo a medalha de prata no triplo salto dos Campeonatos da Europa de atletismo de pista coberta, em Glasgow, na Escócia.



Com um salto de 17,11 metros, o seu melhor registo da época, o saltador português conseguiu a sua 11.ª medalha em grandes competições e finaliza a época como o terceiro melhor europeu do ano em pista coberta.



O vencedor do concurso foi o azeri Nazim Babayev, com 17,29 metros, que assim sucede a Évora, campeão de 2015 e 2017.



A medalha de bronze foi conquistada pelo alemão Max Hess, com 17,10 metros.



A lista dos melhores do ano fecha com o português Pedro Pichardo em primeiro (17,32), que ainda não pode competir oficialmente por Portugal, Babayev e Évora no 'top-3'.