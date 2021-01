Marcelo justifica ineficácia do confinamento com cansaço dos portugueses

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, justificou esta segunda-feira a ineficácia do atual confinamento com o cansaço dos portugueses.O Presidente falava aos jornalistas antes do anúncio do Governo de mais medidas para travar avanço da pandemia e explicou que é preciso mais medidas porque a sociedade não está a cumprir como em março."A sociedade e os partidos não estão tão unidos como em março", explicou Marcelo.O Governo anuncia esta segunda-feira mais medidas que deverão reforçar restrições a fim de controlar a pandemia.De recordar que Portugal é, atualmente, o país com maior número de novos casos por milhão de habitantes.