Marcelo encontra-se com Trump nos EUA ainda em junho

Presidente da República confirma visita a Washington durante o Mês de Portugal nos EUA.

Por Lusa | 18:09

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visita Washington em 26 e 27 de junho para encerrar o Mês de Portugal nos Estados Unidos e para um encontro com o líder norte-americano, Donald Trump, foi anunciado esta quarta-feira.



O anúncio oficial da deslocação - a segunda este mês aos Estados Unidos - foi feita esta quarta-feira pela Presidência da República, em nota publicada no site oficial.



Além de "reforçar os sólidos laços de amizade e cooperação que unem Portugal e os EUA, este Mês de Portugal e esta reunião" com Trump são uma "oportunidade para sublinhar o sucesso e a boa integração da comunidade portuguesa e lusodescendente nos EUA, abordar o futuro e aprofundamento das relações bilaterais entre os dois países e debater temas relevantes da agenda internacional", lê-se na nota.



Depois de "um encontro, a sós", na Casa Branca, entre Marcelo Rebelo de Sousa e Donald J. Trump, segue-se "uma reunião alargada" das delegações dos dois países que, no caso de Portugal, incluirá o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.



Esta é a segunda deslocação, este mês, de Marcelo aos Estados Unidos, depois de ter assinalado, com o primeiro-ministro, António Costa, o Dia de Portugal, dias 10 e 11 de junho, junto dos emigrantes portugueses e lusodescendentes em Boston e New Bredford, Massachusetts, e Providence, Rhode Island.



No início do mês, numa conferência sobre as relações luso-americanas, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa qualificou a presença institucional portuguesa nos Estados Unidos da América em junho como "um ato de diplomacia pública", salientando que, após as comemorações do Dia de Portugal, na costa leste, o primeiro-ministro faria um périplo por várias cidades norte-americanas, que está a acontecer estes dias.



O mês de Portugal nos Estados Unidos tem previstas, desde o início de junho, mais de 130 ações em 60 cidades norte-americanas, incluindo a deslocação de Marcelo a Boston, enquanto o primeiro-ministro, António Costa, faz uma deslocação mais prolongada, até sábado, dia 16, que o levará também à Califórnia.



No dia em que chegou aos Estados Unidos, Marcelo Rebelo de Sousa anunciou que vai voltar também em novembro próximo, numa deslocação em que incluirá a costa oeste norte-americana e zonas com grande presença de portugueses como Fall River, que não visitou na primeira deslocação.