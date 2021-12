O Chefe do Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, “foi operado [esta quarta-feira à tarde], com sucesso, a duas hérnias inguinais, no Hospital das Forças Armadas, em Lisboa”, anunciou a Presidência. Em comunicado, Belém cita a equipa médica que operou Marcelo para revelar que “o ato cirúrgico decorreu sem quaisquer complicações e com total estabilidade”, prevendo-se “alta dentro de 24 horas”, isto é, ainda esta quinta-feira.