Esta terça-feira foi Montenegro, esta quarta será Ventura. A direita vai a Belém e não está satisfeita com Marcelo. Luís Montenegro, no seu primeiro cara a cara com o Presidente depois de Marcelo ter dito que ainda não há alternativa ao Governo de António Costa, foi polido ao admitir que no encontro com Marcelo foram discutidos “vários aspetos que não devem ser tornados públicos”.









