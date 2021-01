Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou esta quarta-feira o facto de os número apesar de ainda serem escassos mostrarem já sinais de alarme. O Presidente da República justificou a razão para o prolongamento do Estado de Emergência até dia 15 de janeiro e antecipou que esta pode não ser a última renovação.Marcelo indicou que só após a reunião com os especialistas do Infarmed se poderão tomar mais medidas - com conhecimento da evolução da pandemia - para controlar o crescimento de número de infetados.

"Acabo de renovar, por um período de oito dias, o estado de emergência. Faço-o com os seguintes fundamentos:

1.º Escassos são ainda os dados que possam ser relacionados com o período decorrido entre 23 e 27 de dezembro, ou seja, o período de alívio de medidas pelo Natal, bem como do período seguinte, de Ano Novo, embora os números mais recentes sejam muito preocupantes, demonstrando a imperiosidade das medidas de emergência.2.º Só no dia 12 serão ouvidos os especialistas acerca dessa matéria e projeções da sua evolução imediata.3.º Não obstante, os números de casos e de mortos nos últimos dias impõe uma cuidadosa contensão, ou seja, permanência por uma semana do regime em vigor, até que, entre o dia 12 e o dia 13, se possa decidir acerca de eventual nova renovação, sua duração e conteúdo.Sendo vontade de todos nós que o estado de emergência cesse logo que não seja estritamente necessário e tendo o começo da vacinação trazido acrescida esperança, a pandemia continua, ainda, a ir mais depressa do que a vacinação.O que explica os sacrifícios que nos continuam a ser pedidos e a paciente coragem com que têm sido enfrentados, que se impõe a todos, a começar pelo Presidente da República."