Marcelo Rebelo de Sousa estará a encarar a vitória de Carlos Moedas, em Lisboa, como um sinal político de que o novo autarca "é uma reserva do partido [PSD]" para voos mais altos no futuro. Vista do Palácio de Belém, a vitória inesperada de Moedas na capital tenderá a criar uma expetativa elevada nos sociais-democratas.