Marcos Perestrello em vias de trocar Ministério da Defesa por Bruxelas

Secretário de Estado da Defesa Nacional não deverá fazer parte da próxima equipa governamental.

Por António Sérgio Azenha | 19:06

Marcos Perestrello, Secretário de Estado da Defesa Nacional, não deverá fazer parte da próxima equipa governamental do Ministério da Defesa, por opção própria.

A decisão de Marcos Perestrello estará relacionada com a vontade de o até então secretário de Estado da Defesa pretender ser candidato ao Parlamento Europeu, nas eleições europeias do próximo ano, em lugar elegível na lista do PS.

Com a demissão do ministro da Defesa, Marcos Perestrello cessou também funções de secretário de Estado da Defesa.



O CM tentou falar com Marcos Perestrello, mas não foi possível.