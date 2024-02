Imposto sobre fortunas é "questão de justiça" e balanço do Governo socialista "negativo": O que disse Mariana Mortágua

A Coordenadora Nacional do Bloco de Esquerda (BE), Mariana Mortágua, foi a quinta convidada da, numa série de entrevistas aos principais líderes partidários no âmbito das eleições legislativas de 10 de março.Mariana Mortágua acusou a direita de atacá-la depois da bloquista ter partilhado a história da avó num debate com Luís Montenegro. "Não posso admitir que me acusem de mentir", diz, ao lembrar que a "Lei Cristas" provocou o despejo de muitas pessoas."Acho inacreditável que digam que eu não disse a verdade", concluiu.A bloquista apresentou ainda as medidas do partido para apoiar os portugueses no acesso à habitação. "Ninguém consegue pagar um T1", atirou, além de defender tetos máximos às rendas das casas."Não podemos admitir um T1 por 1300 euros."A deputada esclareceu que os bancos, como a Caixa Geral de Depósitos, podem ter uma política de juros diferente, para apoiar os portugueses. Mortágua recorda que o banco em questão tem grandes lucros, o que permite que esta alteração seja realizada.Sobre a construção de mais casas, e confrontada com as contas do Bloco, que se traduzem em 60 mil euros para a construção de cada habitação, Mortágua clarificou que "são valores de referência" e que seria exequível."O governo da maioria absoluta fez escolhas na habitação. Antes e depois do mandato de Pedro Nuno Santos. Fazemos um balanço negativo das medidas."Questionada, diretamente, se o balanço do mandato de Pedro Nuno Santos era negativo, a bloquista responde que todo o governo socialista falhou."A governação depende das medidas concretas", respondeu Mortágua, questionada sobre se o líder do PS seria um bom primeiro-ministro.A bloquista acredita que o "fundo Medina" não é solução para Portugal, porque o País tem assuntos mais imediatos para resolver, o que é incompatível com a poupança de verbas para investimento futuro.A líder do BE defende que o "privado faz parte da resposta" nas questões relacionadas com a Saúde, mas defende maior investimento no SNS. "O público nunca pode rejeitar um cliente. Quando há uma complicação é à porta do público que os doentes vão parar."A deputada justificou ainda que a medida dos impostos sobre grandes futuras "é uma questão de justiça" e que se verifica noutros países.Mortágua lembrou as reivindicações dos polícias, e garantiu que o Governo é responsável pelo problema que afeta, de momento, os agentes.O primeiro a ser entrevistado foi Paulo Raimundo , do PCP, que, entre outras propostas, na segunda-feira, defendeu