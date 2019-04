Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marido da secretária de Estado da Cultura demite-se do Governo

Nomeações de familiares no Governo provocam mais uma demissão.

13:49

O marido da secretária de Estado da Cultura, João Ruivo, pediu a demissão do cargo que ocupava na secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional.



Ruivo é marido de Ângela Ferreira e tinha sido nomeado a 28 de março. A exoneração entrou em vigor a 11 de abril.



O técnico especialista da secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional, chefiada por Maria do Céu de Oliveira Antunes Albuquerque, conseguiu o cargo menos de seis meses depois de a mulher ter tomado posse.



De acordo com o despacho de nomeação publicado em Diário da República, Ruivo não é licenciado e veio para o Governo vindo da Câmara Municipal de Cascais, onde era vereador sem pelouros.