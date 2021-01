Marisa Matias pede “apoios imediatos” para as famílias

A candidata bloquista Marisa Matias pediu esta quarta-feira "apoios imediatos" para as famílias perante um eventual novo fecho das escolas. A candidata a Belém defendeu ainda que deve ser seguida a orientação dos epidemiologistas nesta matéria. "Devemos segui-la sem hesitação, sem dúvida nenhuma."A também eurodeputada falou no Porto, onde visitou uma ama da Segurança Social, agora reformada. Questionada sobre os possíveis níveis recorde de abstenção, deixou um apelo à participação, dizendo ser uma "atividade essencial". "Estamos a viver dos momentos mais difíceis da nossa vida, não vamos deixar as pessoas fora das decisões para o seu futuro", reforçou.Houve tempo ainda para novas críticas a André Ventura. A dirigente bloquista considerou que é "muito feio" "inventar mentiras só para ganhar tempo de antena" naquele que é o pior momento da pandemia. Ventura tinha acusado o Bloco de organizar as manifestações que têm acompanhado a campanha do líder do Chega.