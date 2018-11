Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Medina impede intervenção de munícipe em reunião da Câmara e expulsa homem da sala

Cidadão queria falar mas autarca não deixou por este não estar inscrito e por ter interrompido votação.

08.11.18

Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, impediu esta quinta-feira um munícipe de falar numa reunião pública da Câmara Municipal de Lisboa. O homem foi expulso, a pedido do autarca, pela Polícia Municipal e saiu da sala a gritar que iria pôr termo à vida.



Vários dos presentes disseram que o homem já tinha tentado intervir anteriormente e que Medina tinha prometido que poderia falar nesta sessão. No entanto, o Presidente da Câmara explicou que o munícipe interveio durante o momento que não estava aberto ao público e que nem sequer se tinha inscrito para falar no momento reservado aos cidadãos de Lisboa.



Um dos vereadores presentes na reunião diz que o homem já por vários vezes compareceu em reuniões públicas da Câmara para resolver o seu problema e lembra a Medina que o cidadão tem sempre direito a falar. Em resposta, Medina explica que ele não tem o direito de interromper a reunião, "sobretudo do modo intempestivo como fez".



O homem acabou por ser assistido pelo INEM à porta da Câmara Municipal de Lisboa. O vídeo em anexo mostra o momento a partir do minuto 2:21:00.