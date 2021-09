Medina sofreu perdas de votos em todas as freguesias de Lisboa

Menos 25 168 votos do que há quatro anos, com perdas em todas as 24 freguesias da capital, explicam, numa ótica estritamente contabilística, a derrota do ainda presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, nas eleições autárquicas do último domingo.Carlos Moedas, que será o sucessor de Medina à frente do concelho mais populoso do País, celebrou a vitória, ao conseguir 83 163 votos, uma vantagem de 2294 sobre o seu principal opositor, e ao superar em 2843 a votação conjunta de PSD e CDS-PP nas autárquicas de 2017.