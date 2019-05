Membro da Juve Leo arguido no ataque de Alcochete é candidato às Europeias

O Partido Trabalhista Português (PTP) vai candidatar às eleições europeias um dos arguidos do processo de invasão à Academia do Sporting.Elton Camará, cozinheiro, é o sétimo da lista, e saberá, no debate instrutório, se será julgado por terrorismo, ameaças e ofensas.Amândio Madaleno, presidente do PTP disse aoque "a Comissão Nacional de Eleições autorizou a candidatura".