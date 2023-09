O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) já entrou em contacto com alguns portugueses que se encontram em Marrocos, informa o ministério em comunicado, este sábado."Todos os portugueses com quem, até ao momento, foi estabelecido contacto encontram-se bem, não tendo reportado problemas de saúde ou danos materiais substantivos", relatam.Segundo o comunicado, o MNE está "em contacto com os cidadãos portugueses no país, em particular na zona do epicentro sísmico".