O Ministério Público (MP) e a Polícia Judiciária (PJ) alargaram a investigação aos contratos suspeitos da Câmara de Lisboa com uma empresa de Joaquim Morão, histórico autarca do PS, ao mandato de António Costa como presidente da autarquia.



No alvo do inquérito está o último mês em que o atual primeiro-ministro foi presidente do município lisboeta, ou seja, março de 2015.









