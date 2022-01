Ministra da Administração Interna recebe partidos sobre condições de voto para isolados nas legislativas

A ministra da Administração Interna, Francisca Van Dunem, recebe esta segunda-feira os partidos no âmbito das condições de voto para isolados devido à Covid-19 nas legislativas que vão ocorrer a 30 de janeiro.O presidente do Chega, André Ventura revelou, após a reunião, que o Governo aponta para 200 mil pessoas em isolamento no dia das eleições, 30 de janeiro. "Para o Chega a solução deveria passar por criar um circuíto proprio para as pessoas em isolamento", disse André Ventura mas realçou que o que "será feito é um reforço do voto antecipado no dia 23".O presidente do partido de extrema-dieita revela ainda que o mais provável de acontecer é "uma recomendação para que as pessoas em isolamento vão votar em determinada hora".