Ministro da Cultura alerta para risco de Lusa ter acionista hostil pela primeira vez

O ministro da Cultura alertou esta quarta-feira para o risco de a Lusa ter um acionista hostil pela primeira vez, devido às participações da Global Media e das Páginas Civilizadas, mas assegurou não haver motivo de preocupação para os trabalhadores.

Pedro Adão e Silva falava na comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, numa audição no âmbito do requerimento do PCP e do Bloco Esquerda (BE) sobre a situação na Global Media Group (GMG).

"Não temos nenhuma experiência de ter um acionista hostil na Lusa", disse, advertindo, contudo, que existe "um risco", em alusão às participações de 23,36% do Global Media Group (GMG) e de 22,35% das Páginas Civilizadas.