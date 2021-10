Ministro da Economia diz que governo está a fazer avaliação para não deixar de cumprir metas do PRR

O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, falou esta sexta-feira à margem da 33.ª Reunião Plenária do Conselho Nacional do Consumo sobre o impacto económico do chumbo do Orçamento do Estado de 2022.

Siza Vieira disse que ainda é cedo para perceber as repercussões económicas do chumbo orçamental mas que o governo está a fazer uma avaliação "rigorosa" para não deixar de cumprir as metas impostas no PRR, salientando que essas metas são "exigentes".

O ministro destacou a importância da marcação de eleições legislativas o mais rápido possível, para uma recuperação económica mais rápida. "Quanto mais cedo melhor é para a economia portuguesa", frisou.



Para Siza Vieira Portugal está no "caminho certo de recuperação" económica, apesar de se notar influência do crescimento dos preços dos combustíveis. "Apesar de estarmos a notar já influência [...] do crescimento dos preços dos combustíveis e de outras matérias-primas, continuamos a verificar que a economia portuguesa está num caminho certo de recuperação e a convergir com a União Europeia", afirmou ainda o ministro.

De acordo com a estimativa rápida das contas nacionais trimestrais divulgadas esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o PIB cresceu 4,2% no terceiro trimestre, em termos homólogos, e aumentou 2,9% face ao trimestre anterior.