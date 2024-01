Montegero mantém confiança política a Albuquerque e anuncia Carlos Carreiras como mandatário do PSD por Lisboa

Luís Montenegro, presidente do PSD, entregou esta quinta-feira as listas a deputados pelo círculo de Lisboa, ao lado de Carlos Carreiras, que será o mandatário da coligação em Lisboa.

À saída voltou a reforçar que não retira a confiança política a Albuquerque, no âmbito das suspeitas que levaram a buscas na região autónoma.



O líder do PSD referiu que o caso judicial que envolve o presidente do Governo Regional madeirense "perturba o trabalho de esclarecimento" aos eleitores, mas insistiu que, por agora, "não haverá nenhuma mudança" do ponto de vista político.



Acrescenta sobre o caso em concreto que "irá aguardar por todas as informações que possam chegar a propósito da dimensão processual" do caso, e que é preciso "salvaguardar o funcionamento das instituições".



Explica ainda que se alguém é condenado "no exercício de funções públicas, deve sair do nosso partido, estes são os nossos critérios e vamos aplicá-los seja a quem for".