Montenegro descarta "apoio do Chega" na Madeira e no País

A coligação formada por PSD e CDS-PP venceu as eleições, com 43,13% dos votos, mas falhou a maioria absoluta por um deputado.

21,30%, alcançou 11 mandatos. Perante estes dados, o presidente dos sociais-democratas salientou que o partido conseguiu "mais do dobro dos votos" dos socialistas.



Luís Montenegro disse que o PSD não vai "governar o país nem a Madeira com o apoio do Chega", em declarações proferidas após serem conhecidos os resultados das eleições regionais deste domingo.O presidente social-democrata deixou essa garantia, apesar recusar imiscuir-se "diretamente nas decisões que cabem ao PSD/Madeira".Montenegro destacou a "noite de alegria" do partido, em virtude do "resultado expressivo" obtido, "acima do que deu maioria absoluta a António Costa"."Quem me dera obter nas próximas legislativas este resultado", declarou.Não obstante, Montenegro diz que esta é "uma vitória que sabe a vitória".O PS, segundo partido mais votado, com