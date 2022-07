No último dia do Congresso do PSD, o novo presidente quis marcar a posição do partido, afirmando que a “primeira prioridade de ação” é a implementação de um programa de emergência social, mas não só. Luís Montenegro apostou também em deixar avisos ao Governo quanto à regionalização. António Costa quer um referendo em 2024, mas não vai contar com o apoio do PSD.









