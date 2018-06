Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morreu antigo eurodeputado do PS Artur da Cunha Oliveira

O escritor e eurodeputado morreu aos 93 anos.

Por Lusa | 21:48

O escritor e eurodeputado do PS Artur da Cunha Oliveira morreu esta quarta-feira, aos 93 anos, divulgou o portal Igreja Açores, tendo o óbito sido já lamentado pelo chefe do executivo da região, o socialista Vasco Cordeiro.



Cunha de Oliveira era filho de mãe graciosense e de pai micaelense, embora tenha nascido nos Estados Unidos.



Formado em Teologia, Artur da Cunha Oliveira, refere a nota do PS/Açores, foi eurodeputado eleito pelo PS entre 25 de julho de 1989 e 18 de julho de 1994, "tendo participado em diversas Comissões com relevo para os Açores, como foi o caso da comissão de Agricultura, das Pescas e do Desenvolvimento Rural, da comissão da Política Regional e do Ordenamento Territorial e Relações com os Poderes Regionais e Locais".



Artur da Cunha Oliveira foi também professor no Seminário Episcopal de Angra e fundador e diretor de várias instituições açorianas, como o Departamento Regional de Estudos e Planeamento dos Açores (DREPA) ou a Comissão Diocesana de Justiça e Paz e na Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo.



Vasco Cordeiro, chefe do Governo dos Açores e presidente do PS da região, evocou hoje, em nota às redações, o "profundo carácter humanista que sempre norteou" a "ação intelectual, cívica e política" de Artur da Cunha Oliveira.



"Nas várias funções públicas que desempenhou, seja como professor no Seminário Episcopal de Angra, como escritor de numerosas obras, como jornalista ou como deputado ao Parlamento Europeu, entre outras, Artur da Cunha Oliveira nunca prescindiu da sua liberdade de pensar os Açores, numa perspetiva humanista e de inquietação social", declarou Vasco Cordeiro.



O funeral realiza-se na quinta-feira.