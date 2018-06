Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morreu o Engenheiro Cardoso Ferreira, histórico dirigente do PS de Setúbal

Funeral realiza-se este domingo em Sesimbra.

O Engenheiro Cardoso Ferreira, histórico dirigente do Partido Socialista de Setúbal, morreu este sábado aos 76 anos.



O ex-deputado da Assembleia Municipal do Barreiro, ex-presidente da Mesa da Comissão Politica Concelhia do Partido Socialista e dirigente da Cooperativa Barreirense «Os Corticeiros», será velado a partir das 19h00 deste sábado e o funeral irá realizar-se este domingo em Sesimbra.



O histórico dirigente do PS foi um dos fundadores da Rádio Sul e Sueste e era um dos grandes apoiantes da Escola de Jazz do Barreiro.