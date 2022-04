Mota Pinto eleito líder da bancada do PSD

Paulo Mota Pinto foi esta quinta-feira eleito líder da bancada parlamentar do PSD com 92% dos votos, uma vitória esperada já que era a única lista candidata, porém ressalta a marca histórica: nas quatro últimas eleições para direção da bancada nenhum candidato tinha alcançado uma maioria tão significativa.





Com um cunho muito forte do ainda presidente do PSD, Rui Rio, esta bancada vai implicar uma análise por parte do próximo líder - Luís Montenegro ou Jorge Moreira da Silva que já estão na corrida -, assim que for eleito. Num total de 77 deputados, 75 votaram. Duarte Pacheco e Hugo Oliveira foram as únicas ausências: o primeiro estava num evento da União Interparlamentar e o segundo em licença de casamento. Votaram a favor 71 deputados, houve dois votos nulos e dois em brancos. Quanto aos sete vice-presidentes escolhidos por Mota Pinto, também muito próximos de Rio, ficam, da anterior direção da bancada, Catarina Rocha Ferreira e Ricardo Baptista Leite. A eles juntam-se André Coelho Lima, Hugo Carvalho, Paula Cardoso, Paulo Rios e Fátima Ramos. Sobre a relação entre o futuro líder do PSD, que só será conhecido após as eleições diretas de 28 de maio, Mota Pinto recusou dizer se sairá da liderança parlamentar, dizendo que a questão era “prematura” e que o seu mandato é para “duas sessões legislativas”. No entanto, a tradição laranja dita que a direção da bancada põe o lugar à disposição quando é eleito um novo líder do PSD.