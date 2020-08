MP investiga campanha de Passos Coelho em 2015 por suspeitas de financiamento da Odebrecht

O Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) recebeu documentação das autoridades brasileiras que levantam suspeitas sobre um eventual financiamento da construtora Odebrecht à campanha da coligação Portugal à Frente, liderada por Passos Coelho, nas legislativas de 2015.





Já era público o envolvimento do publicitário André Gustavo, responsável pela campanha, na ‘Lava Jato’, no Brasil. Agora, segundo a ‘Sábado’, as autoridades brasileiras enviaram documentação, que foi anexada ao caso EDP, onde dizem ter “informações indiciárias” em “é possível que os pagamentos descritos com referência à obra do Baixo-Sabor [barragem] em Portugal, possam referir-se ao financiamento da campanha eleitoral do PSD para a eleição do cargo de primeiro-ministro, disputada em 2015, pelo ex-primeiro ministro de Portugal, Pedro Passos Coelho”.