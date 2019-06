Mulher de Fernando Medina recebe prémio de 17 mil euros na TAP

O prémio foi pago com o salário de maio. No total, a TAP pagou prémios no valor de 1,171 milhões de euros , incluindo dois bónus de 110 mil euros atribuídos a dois quadros superiores. No ano passado, a TAP registou um prejuízo de 118 milhões de euros.



Paulo Duarte, coordenador do Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos confirmou esta situação, referindo que estranhava "muito a TAP ter tomado essa iniciativa que nunca foi prática habitual e que vai lançar a desigualdade entre trabalhadores pela falta de equidade", visto que apenas alguns foram escolhidos.

A mulher do presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, está entre os 180 colaboradores da TAP (num universo de cerca de 13 mil) que tiveram direito a um prémio de desempenho.Stéphanie Silva lidera o gabinete jurídico da transportadora aérea e recebeu um bónus de 17 801 euros.Contratada pelos acionistas privados da Atlantic Gateway (que detém 45% das empresas), Stéphanie lidera a equipa de juristas que, para além de todas as questões legais, tem a seu cargo a valorização jurídica das reclamações feitas contra a companhia.