Mulher de Galamba abandona o Ministério das Finanças

Laura Cravo, a mulher do ministro das Infraestruturas, João Galamba, pediu esta sexta-feira para sair do Ministério das Finanças, liderado por Fernando Medina.

"A renovação anual para 2023, que a Dra. Laura Cravo já manifestou que pretende que seja a última, está já instruída e em fase de autorização final", avança o diretor-geral do Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais do Ministério das Finanças, José Carlos Azevedo Pereira, em comunicado divulgado esta sexta-feira.



O anúncio surge depois de ter sido noticiado pela CNN que Laura Cravo coordena há mais de um ano o Departamento de Serviços Financeiros no Ministério das Finanças, mas que a sua nomeação nunca chegou a ser publicada em Diário da República.



A mulher, que integra atualmente os quadros da CMVM, iniciou o cargo no Ministério das Finanças em fevereiro de 2022, após a saída do antigo diretor.



O ministro das Finanças explicou que Laura Cravo é do quadro da administração pública, e que a mudança de cargo surge no abrigo do regime de mobilidade. "O cargo será provido em concurso público. Quem quiser candidatar-se poderá, o cargo não está preenchido", adiantou Medina.