"Não adianta fechar escolas se não garantirmos que os estudantes não se encontram": Rui Rio sobre medidas de prevenção de contágio do Covid-19

Rui Rio falou esta quinta-feira sobre as medidas de prevenção de contágio do Covid-19 em Portugal. "Não adianta fechar as escolas se não garantirmos que os estudantes não se encontram noutro lado", disse o presidente do PSD."Estar de quarentena não é estar de férias. É estar resguardado e evitar contactos", refere.O líder do PSD deixa ainda um aviso: "Já podemos aprender com os erros que os italianos cometeram".