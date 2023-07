"Não há vacas sagradas nem do lado da política nem do lado da justiça": Montenegro fala sobre buscas ao PSD

O líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, afirmou este sábado que "houve desproporção" nas ações das autoridades nas buscas que visaram várias sedes do PSD e nomes associados ao partido, tal como Rui Rio. "Não há vacas sagradas nem do lado da política nem do lado da justiça. Temos de nos cingir a princípios da lei", reiterou.Luís Montenegro falava aos jornalistas após uma reunião no Conselho Nacional Estratégico do PSD. Explicou que considera "normal e natural" o que aconteceu no que diz respeito à recolha de elementos. No entanto, explica que "houve uma desproporção entre aquilo que foi a ação das autoridades investigatórias, os elementos que foram recolhidos e o objeto da investigação"."O PSD é um partido que preza muito a transparência e o cumprimento da legalidade. Estamos disponíveis e colaborantes com as autoridades judiciais e de investigação para prestar todos os esclarecimentos. Não temos nada a temer com isso. Como presidente do PSD tenho a convicção profunda de os meus antecessores cumpriram tudo aquilo que são as normas de funcionamento partidário, incluindo as que se relacionam com o grupo parlamentar", salientou.Na quarta-feira, a Polícia Judiciária (PJ) mobilizou cerca de 100 inspetores e peritos informáticos e financeiros para um conjunto de 20 buscas, incluindo na casa do ex-presidente do PSD Rui Rio e na sede nacional deste partido.Luís Montenegro confirmou que já teve a oportunidade de falar com Rui Rio sobre as diligências. Disse ter a convicção de que a lei havia sido sempre cumprida ao longo dos últimos anos.A casa do ex-presidente do PSD, Rui Rio, foi esta quarta-feira alvo de buscas. O antigo líder parlamentar é suspeito de contratar assessores e pagar através da Assembleia da República (AR). A Polícia Judiciária fez também buscas na sede nacional do PSD, na sede da JSD, na sede distrital do PSD Porto e nas casas do deputado Hugo Carneiro e de Florbela Guedes, assessora de longa data de Rui Rio.