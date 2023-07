“Não podia estar de outra forma que não fosse sereno”: Hugo Carneiro reage a buscas e afirma que não falou com Rui Rio

suspeitas de financiamento ilegal por parte do partido. O prórpio contou aos jornalistas que teve o telemóvel apreendido.

O deputado do PSD, Hugo Carneiro, um dos alvos nas buscas por suspeitas de peculato e abuso de poderes no partido , disse esta quarta-feira que está "sereno" com a situação e demonstrou-se disponível para responder a todas as questõe num futuro próximo."Há muitas questões do processo que eu naturalmente desconheço. Estarei disponível para responder a tudo assim que for possível", começou por dizer.O social democrata acrescentou que sabia das denúncias anónimas feitas, mas que não se sentia preocupado uma vez que sempre se "pautou pelo interesse público" e pela transparência."Obviamente, sabendo eu que a ninha atuação sempre se focou no interesse público não podia estar de outra forma sem ser sereno", salientou.O deputado esclareceu ainda que não falou com Rui Rio, antigo dirigente do PSD e também visado no processo, sobre as buscas."Para matar qualquer dúvida não falei com o doutor Rui Rio. Soube que a casa dele foi alvo de buscas tal como as minhas, mas foi apenas isso", reiterou.As duas casas de Hugo Cordeiro, em Lisboa e no Porto, foram, esta quarta-feira, alvo de buscas por parte da Polícia Judiciária. Em causa estão