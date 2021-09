Negociação do Orçamento do Estado com sindicatos da função pública arranca a 4 de outubro

A negociação coletiva geral anual entre o Governo e os sindicatos da administração pública arranca dia 4 de outubro, uma semana antes da entrega da proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) no parlamento, avançaram, esta terça-feira, fontes sindicais.

"Recebemos uma convocatória para reunirmos no Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública no dia 4 e no dia 7 de outubro, no âmbito do processo de negociação geral anual", disse o secretário-geral da Federação dos Sindicatos da Administração Publica (Fesap), José Abraão, à Lusa.

Segundo o dirigente sindical, o ministério liderado por Alexandra Leitão não detalhou quais os temas em cima da mesa, mas José Abraão prevê que sejam tratadas "as medidas que o Governo considera importantes para o OE2022" e os cadernos reivindicativos apresentados pelos sindicatos, nos quais estão as propostas de aumentos salariais para o próximo ano.