Manuel Alegre avisa que “ninguém dissolverá o Partido Socialista"

O socialista Manuel Alegre garantiu, este sábado, durante um discurso no 24.º Congresso do PS que "ninguém dissolverá o Partido Socialista".O escritor e antigo candidato presidencial afirmou que os socialistas foram interrompidos "contra a sua vontade" mas deixou um aviso: "pode dissolver-se a Assembleia da República" mas o partido "não está dissolvido".

O histórico socialista considerou que a dissolução do parlamento - decisão do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na sequência da demissão do primeiro-ministro, António Costa, em 07 de novembro - "foi um erro de precipitação gerador de incerteza".

Ao longo da sua intervenção, o resistente antifascista deixou vários alertas sobre o estado atual da democracia na Europa e no mundo, dizendo que se vive "um período conturbado" e que "a ameaça vem de dentro da própria democracia".

"A capacidade de resposta e o espírito de resiliência, nunca virou a cara à luta. Não contem connosco para manobras para branquear nem intregar os inimigos, o Chega não passará", asseverou.Manuel Alegre defendeu ainda que o "objetivo não é só formar Governo, é salvar a democracia"."Os inimigos da democracia não passarão, vamos para a luta para vencer sem medo, sem complexo. A nossa bandeira não está no chão, está de pé", concluiu.