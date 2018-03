Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Novo secretário-geral do PSD acusado de falsificar documento de universidade americana

Feliciano Duarte Barreira admite corrigir CV em que diz ser professor visitante de Berkeley.

12:37

Deolinda Adão, professora portuguesa da Universidade de Berkeley, na Califórnia, acusa o novo secretário-geral do PSD, Feliciano Barreiras Duarte de usar um documento falso para comprovar o pretenso estatuto de professor visitante da prestigiada escola americana.



Em declarações ao semanário Sol, a professora diz que o documento que o político mostrou ao jornal não faz sentido: "Essa é, de facto, a minha assinatura, mas o que aí está escrito nunca foi escrito por mim (...) nenhum documento desta universidade é escrito em português [como acontece no que foi revelado por Duarte] (...) A princípio ainda quis dar o benefício da dúvida porque recebo vários alunos há vários anos e poderia não ter memória deste. Mas assim não. Esse documento é forjado. Feliciano Duarte nunca cá esteve".



O jornal contactou também os serviços da universidade, que confirma que Feliciano Barreiras Duarte não é, nem nunca foi 'visiting scholar' da instituição.



Em entrevista ao semanário, Feliciano Barrreiras Duarte admite que nunca esteve em Berkeley. Diz ter sido convidado para um projeto de investigação sobre políticas de imigração públicas, no tempo em que era deputado, e chegou a pedir um parecer ao Parlamento para ir aos EUA, em 2009. Mas acabou por nunca fazer a viagem, até porque se tornou chefe de gabinete de Passos Coelho quando este chegou ao Governo. Duarte foi depois secretário de Estado Adjunto do governo do PSD e CDS.



O político mostra o envelope que diz ter-lhe sido enviado pela universidade americana. "A carta está lá como vinda dos Estados Unidos, mostrei-lhe o original do envelope. Isso deixou-me estupefacto [o desmentido da professora] aquilo existiu, como existiu a troca de correspondência [com Deolinda Adão, que nega ter recebido qualquer documento de Feliciano".



Mas Feliciano Duarte admite que vai corrigir o seu currículo, deixando de usar o título de professor visitante da universidade de Berkley, como aparece referenciado em vários dos seus livros e currículos publicados em sites políticos e académicos.