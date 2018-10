Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Nunca fui chamado para prestar depoimento", diz Almeida Henriques sobre corrupção no Turismo do Norte

Autarca de Viseu diz desconhecer que exista uma investigação sobre si por ligações ao Turismo do Norte.

14:22

O Presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, afirmou em comunicado desconhecer a existência de uma investigação sobre si no âmbito da "Operação Éter". Esta quinta-feira, a imprensa noticiou que a Polícia Judiciária do Porto estaria a investigar ligações entre o autarca e o empresário José Simões Agostinho, detido por suspeitas de corrupção e viciação de contratos em torno do Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP).



"O Presidente da Câmara Municipal de Viseu não conhece a investigação, nem foi em qualquer momento chamado a depor nem constituído como interveniente no processo. Refuta, assim, com veemência, a pretensa ligação ilícita ao empresário José Agostinho, que lhe é agora imputada por esta notícia, e com quem não tem, nem nunca teve, qualquer relação de sociedade, direta ou indireta", pode ler-se no comunicado divulgado pela autarquia.



Em conferência de impresnsa, Almeida Henriques esclareceu toda esta situação, explicando que nunca foi chamado para prestar qualquer depoimento.