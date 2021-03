'O confinamento é só para alguns': Celebrações do centenário do PCP 'incendeiam' redes sociais

As celebrações do centenário do Partido Comunista Português (PCP), que decorrem este sábado, estão a tornar-se virais nas redes sociais e a ser criticadas por todo o País.



Os internautas que fizeram as partilhas questionam se o confinamento é só para alguns, ou se os comunistas não sabem o que é o confinamento.





O confinamento é só para alguns https://t.co/Tj7iNb61wv — Politicamente Insensível (@Simao_Jorgensen) March 6, 2021

Apesar de parecer haver cumprimento das normas de segurança indicadas pela DGS, como o distanciamento físico e o uso de máscara, alguns utilizadores não se conformam ao ver que, num fim de semana de sol e confinamento, nem todos cumpriram o dever de recolhimento.