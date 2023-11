OE aprovado com IUC nas entrelinhas e sem referência à TAP

Com o Orçamento do Estado (OE) aprovado esta terça-feira na generalidade, começam agora os trabalhos para afinar as contas de 2024. Os deputados do PS foram os únicos a votar a favor. PSD, Chega, IL, BE e PCP votaram contra. PAN e Livre abstiveram-se.Nem uma palavra sobre a TAP (também nada está inscrito no Orçamento), e com o Imposto Único Automóvel (IUC) a servir de arma de arremesso da oposição.Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, volta a contar as mãos ao Governo. "Há quatro mãos que retiram rendimento, duas suas [António Costa] e duas do ministro Fernando Medina."Já o BE trouxe a debate o que não está no OE. "O debate tem sido tão centrado no imposto que subiu que ninguém reparou no imposto que sumiu", disse Mariana Mortágua para fazer referência ao imposto sobre os lucros extraordinários das empresas, que considera "escandalosos". Medina respondeu e garantiu que, mesmo sem imposto extra, "vão ser taxados, vão ser cobrados, vão aumentar a receita de IRC do País".A TAP acabou por ser o elefante no discurso do ministro das Infraestruturas, João Galamba. Em 22 páginas no encerramento do debate do Orçamento do Estado não houve uma referência à privatização da TAP, operação da qual é corresponsável.