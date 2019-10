PAN afirma que dados da abstenção são preocupantes

A número dois da lista do PAN por Lisboa, Inês Sousa Real, afirmou hoje que "é preocupante" continuar a observar um número elevado de pessoas que não vai votar, salientando que é necessário perceber as razões."É preocupante continuar a verificar um elevado número de pessoas que não foram votar", disse Inês Sousa Real, que é a porta-voz do partido para a noite eleitoral, numa reação às projeções das televisões para a abstenção, que indicam valores entre os 35,4% e os 51%.O PAN procurou, nos últimos dias de campanha, "fazer um trabalho de esclarecimento da população, não só em relação ao seu programa eleitoral, como àquilo que era o dever fundamental de todos irem às urnas e votarem", vincou.Para Inês Sousa Real, "é importante que, após este ato eleitoral, seja feito um balanço do que correu menos bem e se procure perceber as razões da abstenção e o porquê de tantas pessoas continuarem a não votar e a exercer este dever cívico e direito democrático".Na próxima legislatura, é com esse empenho que o partido irá continuar, para se perceber como pode haver uma reaproximação "das pessoas ao ato eleitoral", afirmou Inês Sousa Real, que falava no Museu da Cidade, onde o PAN vai acompanhar a evolução dos resultados eleitorais.Os valores da abstenção, segundo as projeções divulgadas pela CMTV, devem ficar entre os 44 e os 48%.O universo de eleitores inscritos em território nacional é de 9,3 milhões de votantes.