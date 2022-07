Parlamento deverá ratificar adesão da Finlândia e da Suécia à NATO em setembro

A Assembleia da República deverá ratificar a adesão da Finlândia e da Suécia à NATO em setembro, após as propostas de resolução do Governo sobre a matéria terem dado entrada no parlamento esta terça-feira.

De acordo com fonte parlamentar, a ratificação da adesão dos dois países à Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla em inglês) deverá subir a plenário em setembro.

As propostas de resolução do Governo sobre o assunto -- aprovadas em Conselho de Ministros em 14 de julho -- deram entrada na Assembleia da República na terça-feira, de acordo com a página do parlamento, tendo sido remetidas às comissões parlamentares de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas e à de Defesa Nacional.