Parlamento recusa levantar imunidade a Catarina Martins

A Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados recusou levantar a imunidade parlamentar a Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), para a constituição de arguida em dois crimes de difamação agravada. Os factos remontam a 2022, quando, no rescaldo das eleições legislativas, a deputada do Bloco se referiu ao partido Chega como um partido de "deputados racistas" e ao líder daquela força partidária, André Ventura, como "um condenado com trânsito em julgado por racismo". Uma vez que os crimes em questão têm penas inferiores a três anos, o Parlamento é chamado a decidir sobre o levantamento da imunidade. A comissão considerou que as afirmações foram feitas no âmbito da liberdade de expressão "político-partidária".