As Ordens, como a dos Médicos ou dos Advogados, arriscam-se a perder alguns poderes no acesso de jovens a profissões por elas reguladas, com a aprovação do polémico projeto de lei do PS que acontecerá amanhã no Parlamento. O CM sabe que a viabilização está garantida com as abstenções do PSD, BE, PCP, PEV e o voto favorável do PAN.