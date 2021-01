Parlamento vota renovação do Estado de Emergência até ao dia 14 de fevereiro

O parlamento está esta quinta-feira em reunião plenária para debater e votar o decreto presidencial que prolonga o estado de emergência até 14 de fevereiro e que permite a proibição ou limitação de aulas presenciais e restrições à circulação internacional.O atual estado de emergência, o nono aprovado, termina já no próximo sábado às 23h59. A ser aprovado, este será o décimo diploma do estado de emergência.Após ser aprovado, o Governo reunirá o Conselho de Ministros para aprovar as medidas de regulamentação.

Ao minuto Atualizado a 28 de jan de 2021 | 15:06

15:04 | 28/01 Ana Catarina Mendes do PS lembra que o país vive dias dramáticos Ana Catarina Mendes do PS lembra que o país vive dias dramáticos que ninguém imaginava e defende que recusar a vacina "é esconder risco" e "pode colocar em perigo a vida dos outros"



"Há uma vacina que ainda demora a chegar a todos, apesar do esforço. Temos de viver com a máscara e manter o distanciamento social. Os dias tornaram-se diferentes: não há restaurantes, nem cinemas. As escolas são espaços vazios e os sonhos das crianças adiados", diz.



A socialista lembra as dificuldades que os portugueses vivem e recorda António Arnaut , "a quem devemos a resiliência do Serviço Nacional de Saúde" em tempo de pandemia.

14:59 | 28/01 Marta Temido sublinha que tudo tem sido feito para vencer a pandemia A ministra da saúde Marta Temido assumiu que o Governo tudo tem feito para vencer esta pandemia num esforço que adjetiva de "sobre-humano".



Temido garante ainda que foram tomadas medidas desde o início contra a variante britânica nomeadamente com as "viagens e voos".



"Sejamos sérios", aponta ainda acrescentando que "infelizmente, estamos a lidar com uma doença que todos os dias nos surpreende".



A ministra aponta ainda a estimativa da presença da variante em 50% na região de Lisboa e Vale do Tejo mas sublinha: "Não desertamos"

14:57 | 28/01 Pedro Delgado Alves, do PS, defende o Governo relembrando a dificuldade a pandemia e a economia Pedro Delgado Alves, do PS, defende o Governo relembrando a dificuldade de equilibrar a luta pela pandemia sem prejudicar a economia. "O Governo é sempre acusado de quando previne, está a matar a economia. Depois, dizem que é necessário reagir e alterar medidas. Se queremos um debate com sentido de Estado temos de ser sérios", aponta. O deputado defende ainda que todas as medidas que foram tomadas foram pensadas com base no que se ia sabendo.

14:54 | 28/01 PSD acusa o conselho de ministros de ser "conselho de resignados" O deputado do PSD José Cancela Moura diz que "em vez de um conselho de ministros, temos um conselho de resignados que não reage, so gere expectativas".



Acusa o Governo de ter decretado um "estado de emergência light, com medidas às pinguinhas onde as exceções são a regra".

"O país está em Estado de Sítio, porque, lamentavelmente, o Governo falhou em toda a linha", sublinha.



José Cancela Moura apela ainda que o Governo esqueça as barreiras ideológicas e atue com "patriotismo".



"Os profissionais de saúde estão exaustos" e "o plano de vacinação muda a cada dia que passa", conclui.

14:46 | 28/01 Moisés Ferreira do Bloco de Esquerda defende testagem massiva da população

14:42 | 28/01 Telmo Correia do CDS aponta o dedo a Cabrita Telmo Correia, do CDS, afirma que o relatório não explica as falhas de dezembro e acusa o ministro da administração interna de não ter "qualquer credibilidade".



O centrista defende que o problema está "em quem não preveniu e não preparou". Telmo Correia aponta o dedo a Cabrita afirmando que este negou a gravidade da estirpe descoberta no Reino Unido, e não preparou o regresso às aulas dos estudantes pós-Natal.



"O grande problema não é o que está no relatório, mas todo o planeamento que não foi feito. A incapacidade de responder a esta situação", conclui.

14:34 | 28/01 Paula Santos do PCP também é voz crítica das medidas do Governo Também Paula Santos do PCP é voz crítica das medidas do Governo e enumera uma série de problemas do que tem sido feito nas últimas semanas. Também Paula Santos do PCP é voz crítica das medidas do Governo e enumera uma série de problemas do que tem sido feito nas últimas semanas. A deputada Paula Santos, considera que "mais uma vez o período que apreciamos revela que as medidas restritivas não contribuíram para o combate à pandemia e as medidas necessárias continuam a não ser adotadas".

14:24 | 28/01 "Onde tem estado a prevenção?": Bebiana Cunha afirma que relatório mostra falta de planeamento Bebiana Cunha do PAN afirma que relatório mostra falta de planeamento pós-verão. A deputada garante que "quando se devia ter prevenido, não se fez" e que isso causou a situação que atualmente vivemos.



A deputada do PAN descreve várias medidas tomadas pelo Governo ineficazes e com vários problemas.



O fecho das escolas também foi abordado por Bebiana que ora o Governo diz que "sim, mas amanhã [diz que] não".



"O que o Governo tem feito é reagir, mas a dúvida que permanece é: onde tem estado a prevenção?", questiona a deputada do PAN, Bebiana Cunha.



14:22 | 28/01 Mariana Silva do PEV fala de "inutilidade do estado de emergência" Mariana Silva do PEV sublinha as dificuldades dos portugueses que se vêem com receio de perder os seus empregos e que aumentam cada vez mais as dificuldades económicas.



"O período festivo foi de angústia e sofrimento para quem perdeu o emprego. Foi um período triste e de pobreza", sustenta.



A deputada defende que o relatório só mostra a "inutilidade do estado de emergência".



"O estado de emergência não serve para nada", conclui deputada.

14:19 | 28/01 André Ventura diz que relatório de balanço mostra "impreparação" e "desleixo" O líder do Chega defende que o relatório sobre a aplicação da Declaração do Estado de Emergência no período de 24 de dezembro a 7 de janeiro de 2021 mostra "impreparação" e "desleixo".



Ventura considera ainda que o setor privado deu uma "lição de democracia" ao Governo já que "50% dos testes foram feitos pelo setor privado".



O deputado defende que neste período houve ainda um "atraso de vacinação nos lares que ninguém compreende" e que está "omitido" no relatório.



"Durante este período tivemos funcionários de lares e outros a ser cumpridos sem seguir os critérios de vacinação", acrescenta.



"Não conseguimos vacinar, é isto que devia estar no relatório", conclui Ventura.







14:17 | 28/01 Cabrita recorda medidas tomadas pelo Governo O ministro da Administração Interna recorda as medidas restritivas que foram tomadas defendendo que, quando o Governo aliviou as medidas no Natal, não tinha conhecimento da variante britânica.

Cabrita apresenta o relatório do estado de emergência do período entre 24 de dezembro a 7 de janeiro de 2021 e "realça as lições" de um consenso generalizado de todas as bancadas parlamentares. O governante sublinha um "significativo crescimento número de casos". Cabrita salienta o trabalho no Serviço Nacional de Saúde, mas também "a consciência dos portugueses" para cumprir as regras.