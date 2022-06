Os oito partidos políticos com assento parlamentar têm dívidas superiores a 40 milhões de euros. Face a 2020, o passivo do PS, PSD, PCP, BE, CDS-PP, IL, PAN e Chega aumentou cerca de 10 milhões de euros. O PS é o mais endividado: o seu passivo ultrapassa os 22,8 milhões de euros, o que representa cerca de 57% da dívida total desses partidos.









