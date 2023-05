"Passos firmes na promoção da saúde": Governo aprova nova lei do tabaco

O governo português aprovou, em conselho de ministros, esta quinta-feira, a nova lei do tabaco. "O Governo aprovou em Conselho de Ministros uma proposta de lei que dá passos firmes na promoção da saúde em relação à exposição ao fumo", disse o ministro da Saúde.



"Embalagens de tabaco aquecido passam a ser equiparadas ao tabaco convencional", acrescentou Pizarro.



O ministro explica que as medidas tomadas visam proteger a saúde daqueles que são expostos ao fumo do tabaco e preservar as gerações mais novas para a adição do tabaco.



No setor da restauração, cafés e restaurantes não vão poder vender tabaco pela questão de também não ser permitido fumar nesses espaços.



Na conferência de imprensa, Manuel Pizarro frisou a necessidade de transposição jurídica de uma diretiva europeia sobre esta matéria e o impulso para "diminuir estímulos ao consumo" e ajudar os portugueses a "ultrapassar a dependência" do tabaco.