Passos troca Parlamento por aulas em universidades

Ex-primeiro-ministro publica livro sobre Governo no final do ano.

Por Bruno de Castro Ferreira | 01:30

Passos Coelho deixou esta quarta-feira o Parlamento e prepara-se agora para uma nova carreira: docente universitário. Licenciado em Economia, em 2001, pela Universidade Lusíada, Passos vai dar aulas a alunos de mestrado nessa área. Ao que o CM apurou, o ex-primeiro-ministro irá ser docente em três universidades públicas e privadas.



Passos está também a escrever um livro sobre a governação no tempo da troika, que chegará às livrarias no final do ano.

Ontem, no debate quinzenal, Passos Coelho sentou-se na penúltima fila da bancada do PSD. A sessão começou com o elogio do presidente da Assembleia, Ferro Rodrigues, que destacou o "serviço à causa pública" do ex--chefe de governo.



Já António Costa associou-se à "despedida circunstancial", enquanto o líder parlamentar do PS, Carlos César, registou o "empenhamento cívico" de Passos.



No CDS, Cristas desejou "felicidades pessoais e profissionais" enquanto o novo líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, foi mais longe: "A história saberá fazer-lhe justiça."



Passos foi aplaudido de pé, mas apenas pelo PSD e CDS.