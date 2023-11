Partidos reagem às buscas do MP: IL diz que Costa "não tem condições para continuar a exercer funções"

O Ministério Público está a realizar buscas, esta terça-feira, em diferentes ministérios, na residência oficial do primeiro-ministro, António Costa, na casa do ministro das Infraestruturas, João Galamba, e na casa do ex-ministro do Ambiente, João Pedro Matos.Entre os detidos está o chefe de gabinete de António Costa, Vítor Escária, o "melhor amigo de António Costa", Diogo Lacerda Machado, e o presidente da Câmara de Sines, Nuno Mascarenhas e ainda dois executivos de empresas.Os partidos reagem à situação.

Ao minuto Atualizado a 7 de nov de 2023 | 11:56

11:25 | 07/11 Correio da Manhã e Lusa